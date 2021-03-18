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Espreso.tvОбществоАвария судна у берегов Румынии: спасенные моряки вернулись в Украину

Авария судна у берегов Румынии: спасенные моряки вернулись в Украину


фото: romania.mfa.gov.ua
Украинские моряки - члены экипажа судна Volgo Balt 179, которое потерпело крушение 11 марта у берегов Румынии, вернулись в Украину

Об этом сообщает пресс-служба МИДа Украины.

"Сегодня, 18 марта 2021 года, украинские моряки - члены экипажа судна Volgo Balt 179 в сопровождении сотрудников Посольства Украины в Румынии прибыли на пункт пересечения границы Рени (Украина)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после оформления въезда на территорию Украины граждане организованно проследуют в Одессу, где их встретят представители компании - оператора затонувшего судна Volgo Balt 179.

Состояние здоровья всех десятерых спасенных украинских моряков удовлетворительное.

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