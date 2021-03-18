Авария судна у берегов Румынии: спасенные моряки вернулись в Украину

18 марта, 2021, 17:40

Украинские моряки - члены экипажа судна Volgo Balt 179, которое потерпело крушение 11 марта у берегов Румынии, вернулись в Украину

Об этом сообщает пресс-служба МИДа Украины.

"Сегодня, 18 марта 2021 года, украинские моряки - члены экипажа судна Volgo Balt 179 в сопровождении сотрудников Посольства Украины в Румынии прибыли на пункт пересечения границы Рени (Украина)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после оформления въезда на территорию Украины граждане организованно проследуют в Одессу, где их встретят представители компании - оператора затонувшего судна Volgo Balt 179.

Состояние здоровья всех десятерых спасенных украинских моряков удовлетворительное.

Напомним, в Черном море у берегов Румынии затонуло судно Волго Балт 179 с 13 украинскими моряками на борту. Два человека погибли.

Впоследствии спасенные с затонувшего судна украинские моряки прибыли в порт Констанцы, пока они проходят медицинский осмотр.

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