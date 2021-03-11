Возле берегов Румынии затонуло судно с украинскими моряками, есть погибшие
Об этом сообщила компания Grup Servicii Petroliere, которая участвует в спасательной операции.
По ее информации, два человека погибли. Десять членов экипажа были спасены, их доставят к пассажирскому причалу в порту Констанца после окончания спасательных работ.
Еще один человек пропал без вести, его поиски продолжаются.
Спасательная операция проходит в чрезвычайно сложных погодных условиях.
Как сообщает Hotnews.ro, корабль под флагом Коморских островов вышел из российского порта Ростов-на-Дону и направлялся в румынский порт Констанца.
Судно затонуло примерно в 70 морских милях от порта Констанца.
На место инцидента был отправлен корабль Artemis, принадлежащий румынскому агентству по спасению человеческой жизни в море (ARSVOM).
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