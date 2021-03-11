Возле берегов Румынии затонуло судно с украинскими моряками, есть погибшие

11 марта, 2021, 12:21

В Черном море у берегов Румынии затонуло судно Волго Балт 179 с 13 украинскими моряками на борту. Два человека погибли

Об этом сообщила компания Grup Servicii Petroliere, которая участвует в спасательной операции.

По ее информации, два человека погибли. Десять членов экипажа были спасены, их доставят к пассажирскому причалу в порту Констанца после окончания спасательных работ.

Еще один человек пропал без вести, его поиски продолжаются.

Спасательная операция проходит в чрезвычайно сложных погодных условиях.

Как сообщает Hotnews.ro, корабль под флагом Коморских островов вышел из российского порта Ростов-на-Дону и направлялся в румынский порт Констанца.

Судно затонуло примерно в 70 морских милях от порта Констанца.

На место инцидента был отправлен корабль Artemis, принадлежащий румынскому агентству по спасению человеческой жизни в море (ARSVOM).

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