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Espreso.tvОбществоАвария судна у берегов Румынии: спасенных украинских моряков доставили в порт Констанцы

Авария судна у берегов Румынии: спасенных украинских моряков доставили в порт Констанцы

Спасенные с затонувшего судна "Волго Балт 179" украинские моряки прибыли в порт Констанцы, пока они проходят медицинский осмотр

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

"Volgo Balt 179: Спасенные украинские моряки прибыли в порт Констанцы. Сейчас они проходят медицинский осмотр. Состояние гражданки, эвакуированной вчера в больницу, стабильное, угроз ее жизни нет", - написал Николенко.

Он добавил, что посол Украины в Румынии и консулы сейчас с моряками и оказывают им необходимую консульскую помощь.

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