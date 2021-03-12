Авария судна у берегов Румынии: спасенных украинских моряков доставили в порт Констанцы
Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.
"Volgo Balt 179: Спасенные украинские моряки прибыли в порт Констанцы. Сейчас они проходят медицинский осмотр. Состояние гражданки, эвакуированной вчера в больницу, стабильное, угроз ее жизни нет", - написал Николенко.
Он добавил, что посол Украины в Румынии и консулы сейчас с моряками и оказывают им необходимую консульскую помощь.
Volgo Balt 179: Спасенные украинские моряки прибыли в порт Констанцы. Сейчас они проходят медицинский осмотр. Состояние гражданки, эвакуированной вчера в больницу, стабильное, угроз ее жизни нет. Руководитель @UKRinROU и консулы вместе с моряками, оказывают им необходимую консульскую помощь pic.twitter.com/j4Czpm8f23- Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 12, 2021
- Напомним, в Черном море у берегов Румынии затонуло судно "Волго Балт 179" с 13 украинскими моряками на борту. Два человека погибли.
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