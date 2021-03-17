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Espreso.tvОбществоВ Украине дважды вакцинировано только одного человека: первую прививку он получил на Мальдивах, - МОЗ

В Украине дважды вакцинировано только одного человека: первую прививку он получил на Мальдивах, - МОЗ


фото: reuters
Единственнім полностью привитым от коронавируса человеком в Украине оказалась врач, которая получила первую дозу вакцины на Мальдивах, где раньше работала по контракту

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Вторую дозу вакцины против COVID-19 получила врач, которая работала по контракту в Мальдивской республике, где и получила первую прививку вакциной AstraZeneca (Covishield)", - рассказали в Минздраве.

Отметим с начала вакцинации 24 февраля состоянию на 17 марта в Украине вакцинировано 71 тыс. 922 человека.

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За минувшие сутки прививали 9 тыс. 839 украинцев.

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