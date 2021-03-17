В Украине дважды вакцинировано только одного человека: первую прививку он получил на Мальдивах, - МОЗ
17 марта, 2021, 14:00
Единственнім полностью привитым от коронавируса человеком в Украине оказалась врач, которая получила первую дозу вакцины на Мальдивах, где раньше работала по контракту
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
"Вторую дозу вакцины против COVID-19 получила врач, которая работала по контракту в Мальдивской республике, где и получила первую прививку вакциной AstraZeneca (Covishield)", - рассказали в Минздраве.
Отметим с начала вакцинации 24 февраля состоянию на 17 марта в Украине вакцинировано 71 тыс. 922 человека.
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За минувшие сутки прививали 9 тыс. 839 украинцев.
- Напомним, 17 марта стало известно, что одного человека в Украине считают полностью вакцинированным.
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