В Украине дважды вакцинировано только одного человека: первую прививку он получил на Мальдивах, - МОЗ

17 марта, 2021, 14:00

Единственнім полностью привитым от коронавируса человеком в Украине оказалась врач, которая получила первую дозу вакцины на Мальдивах, где раньше работала по контракту

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Вторую дозу вакцины против COVID-19 получила врач, которая работала по контракту в Мальдивской республике, где и получила первую прививку вакциной AstraZeneca (Covishield)", - рассказали в Минздраве.

Отметим с начала вакцинации 24 февраля состоянию на 17 марта в Украине вакцинировано 71 тыс. 922 человека.

Читайте также: Вторую дозу COVID-вакцины AstraZeneca можно вводить через 28 дней, а теперь - через 90, - Ляшко

За минувшие сутки прививали 9 тыс. 839 украинцев.

Напомним, 17 марта стало известно, что одного человека в Украине считают полностью вакцинированным.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо