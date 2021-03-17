Вторую дозу COVID-вакцины AstraZeneca можно было вводить через 28 дней, а теперь - через 90, - Ляшко

17 марта, 2021, 10:39

По рекомендациям Национальной технической группы экспертов Министерство здравоохранения увеличило интервал между прививками вакциной от коронавируса AstraZenecа

Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии " РБК-Украина ".

"По рекомендациям Национальной технической группы экспертов Министерство здравоохранения увеличило интервал между прививками иммунобиологических препаратов CoviShield с 28 дней до 90 дней", - сказал он.

Обсуждение целесообразности увеличения срока начались после того, как 6 марта 2021 года в журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности однодознои схемы вакцинации с введением второй, ревакцинальнои дозы, через 12 недель.