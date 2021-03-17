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Espreso.tvОбществоВторую дозу COVID-вакцины AstraZeneca можно было вводить через 28 дней, а теперь - через 90, - Ляшко

Вторую дозу COVID-вакцины AstraZeneca можно было вводить через 28 дней, а теперь - через 90, - Ляшко


фото: zik
По рекомендациям Национальной технической группы экспертов Министерство здравоохранения увеличило интервал между прививками вакциной от коронавируса AstraZenecа

Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии " РБК-Украина ".

"По рекомендациям Национальной технической группы экспертов Министерство здравоохранения увеличило интервал между прививками иммунобиологических препаратов CoviShield с 28 дней до 90 дней", - сказал он.

Обсуждение целесообразности увеличения срока начались после того, как 6 марта 2021 года в журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности однодознои схемы вакцинации с введением второй, ревакцинальнои дозы, через 12 недель.

По словам Ляшко, при анализе данных клинических исследований эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляла 76,0% с 22 по 90 день, и уровень антител сохранялся в течение этого периода с минимальным снижением.

Поддерживая стратегию иммунизации с большим интервалом, эффективность вакцины была значительно выше - 81,3% после двух стандартных доз, введенных с интервалом 12 недель или дольше.

По результатам этой публикации интервалы между первой и второй дозой увеличить до 12 недель рекомендовали своим Министерствам также и НТГЕИ Канады, Германии, Франции.

Он также добавил, что такое решение не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает интервал 4 - 12 недель.

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