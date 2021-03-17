Первый человек в Украине получил вторую дозу вакцины от COVID-19
17 марта, 2021, 10:36
Один человек в Украине прошел полный курс вакцинации от COVID-19, получив вторую прививку вакциной AstraZeneca
Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Министерства здравоохранения "Коронавирус-Инфо".
Согласно сообщениям, за сутки 16 марта от COVID-19 было привито 9840 человек. Из них один человек - завершила вакцинацию, получив вторую дозу вакцины.
Всего, по данным канала, от начала прививочной кампании от COVID-19 привито 71923 человека.
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