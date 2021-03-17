Украина требует от РФ отпустить задержанного в оккупированном Крыму журналиста "Радио Свобода" Есипенко
Об этом говорится в заявлении ведомства.
"Призываем РФ прекратить гонения и политические преследования украинцев во временно оккупированном Крыму, немедленно освободить Владислава Есипенко и всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины", - заявили в МИД.
Отмечается, что внештатного корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко обвиняют в незаконном изготовлении, переработке или ремонте огнестрельного оружия и боеприпасов.
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Суд оккупантов арестовал его до 11 мая.
В МИД подчеркнули недопустимость лишения Есипенко права на защиту через недопуск независимых адвокатов и назначение ему ангажированного защитника без его согласия.
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"Российская Федерация должна предоставить информацию о местонахождении и состоянии здоровья Есипенко, допустить к нему независимых адвокатов", - добавили в МИД.
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