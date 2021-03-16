Задержанный ФСБ в Крыму "Украинский диверсант" оказался журналистом проекта Радио Свобода
Об этом сообщает издание КР .
Президент Радио Свобода Джейми Флай осудил задержание и арест Есипенко.
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"В то время, когда Кремль применяет преследования и запугивания против любого возможного альтернативного голоса в аннексированном Россией Крыму, недавнее задержание Владислава Есипенко, фрилансера украинской службы Радио Свобода, вызывает тревогу. Есипенко следует немедленно освободить, чтобы он мог воссоединиться с семь "семьей", - сообщил Джейми Флай.
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Как утверждают в ФСБ, Есипенко "осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма".
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