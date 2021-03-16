ФСБ заявила о задержании "украинского агента" со взрывчаткой в оккупированном Крыму
16 марта, 2021, 16:37
РосСМИ сообщили, что в аннексированном Крыму ФСБ задержала россиянина, который якобы собирал по заданию украинской разведки информацию и имел в автомобиле взрывное устройство
Об этом сообщает российский Интерфакс.
ФСБ называет фамилию задержанного - Есипенко. Инициалы - В.Л.
Сам Есипенко якобы рассказал, что информацию он собирал по "задаче офицера департамента Службы внешней разведки полковника Кравчука".
В ФСБ сообщили, что в отношении Есипенко возбуждено уголовное дело.
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