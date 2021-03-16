 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоФСБ заявила о задержании "украинского агента" со взрывчаткой в оккупированном Крыму

ФСБ заявила о задержании "украинского агента" со взрывчаткой в оккупированном Крыму


фото: newsbuzz
РосСМИ сообщили, что в аннексированном Крыму ФСБ задержала россиянина, который якобы собирал по заданию украинской разведки информацию и имел в автомобиле взрывное устройство

Об этом сообщает российский Интерфакс.

ФСБ называет фамилию задержанного - Есипенко. Инициалы - В.Л.

Сам Есипенко якобы рассказал, что информацию он собирал по "задаче офицера департамента Службы внешней разведки полковника Кравчука".

В ФСБ сообщили, что в отношении Есипенко возбуждено уголовное дело.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 марта, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать