Сегодня в Киеве будет заседать комиссия по усилению карантина, - Рубан
Об этом заявил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии РБК-Украина. .
"Вчера собиралась и сегодня будем собираться. Да (будут рассматривать усиление карантина, - ред.). Все возможные меры, которые можно сделать", - сказал он.
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Рубан отметил, что в Киеве наблюдается сложная ситуация.
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"Необходимо решить вопрос об усиленных мерах и вообще, чуть ли не в "красную" зону перейти", - заявил он.
Рубан добавил, что переводить регион в "краснуюй" зону может только правительство.
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