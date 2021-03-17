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Сегодня в Киеве будет заседать комиссия по усилению карантина, - Рубан


фото: reuters
17 марта Киевская городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям соберется на заседание, чтобы обсудить усиление карантина

Об этом заявил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии РБК-Украина. .

"Вчера собиралась и сегодня будем собираться. Да (будут рассматривать усиление карантина, - ред.). Все возможные меры, которые можно сделать", - сказал он.

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Рубан отметил, что в Киеве наблюдается сложная ситуация.

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"Необходимо решить вопрос об усиленных мерах и вообще, чуть ли не в "красную" зону перейти", - заявил он.

Рубан добавил, что переводить регион в "краснуюй" зону может только правительство.

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