Кличко: Через неделю Киев может оказаться в "красной" зоне

17 марта, 2021, 13:24

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что максимум через неделю столица может оказаться в "красной" зоне эпидемиологической опасности

Об этом он заявил в эфире Украине 24 передает РБК-Украина .

На вопрос, когда Киев окажется в "красной" зоне карантина, если сейчас не усилить ограничения, Кличко ответил: "Я думаю, время идет на дни. Максимум через неделю".

Он отметил, что динамика распространения COVID стала угрожающей. Сейчас столичные власти рассматривают различные варианты усиления карантина.

"Но карантин может вводить исключительно центральное правительство", - сказал мэр столицы.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой расширить список карантинных ограничений для "оранжевой" зоны.

С 18 марта в Киеве решили досрочно начать весенние каникулы для учащихся средней и старшей школы. Детсады и младшая школа будут работать в обычном режиме.

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