Кличко: Через неделю Киев может оказаться в "красной" зоне
17 марта, 2021, 13:24
Об этом он заявил в эфире Украине 24 передает
РБК-Украина .
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что максимум через неделю столица может оказаться в "красной" зоне эпидемиологической опасности
Об этом он заявил в эфире Украине 24 передает
На вопрос, когда Киев окажется в "красной" зоне карантина, если сейчас не усилить ограничения, Кличко ответил: "Я думаю, время идет на дни. Максимум через неделю".
Он отметил, что динамика распространения COVID стала угрожающей. Сейчас столичные власти рассматривают различные варианты усиления карантина.
"Но карантин может вводить исключительно центральное правительство", - сказал мэр столицы.
- Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой расширить список карантинных ограничений для "оранжевой" зоны.
- С 18 марта в Киеве решили досрочно начать весенние каникулы для учащихся средней и старшей школы. Детсады и младшая школа будут работать в обычном режиме.
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