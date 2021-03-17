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Espreso.tvОбществоСтепанов: Киев попадет в "красную" зону, как только будут превышены соответствующие показатели

Степанов: Киев попадет в "красную" зону, как только будут превышены соответствующие показатели


фото: pravda.com.ua
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что как только будут превышены соответствующие показатели и будут основания в Киеве введут "красную" зону

Об этом сообщает на Украине 24.

"У нас на сегодняшний день есть четыре области в стране, которые находятся на "красном" уровне эпидемиологической опасности. Также напряженная ситуация в городе Киев, который может попасть решением соответствующей центральной комиссии ТЭБ и ЧС в "красный" уровень, как только будут превышены показатели и будут для этого основания", - подчеркнул Степанов.

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