Степанов: Киев попадет в "красную" зону, как только будут превышены соответствующие показатели

17 марта, 2021, 16:00

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что как только будут превышены соответствующие показатели и будут основания в Киеве введут "красную" зону

Об этом сообщает на Украине 24.

"У нас на сегодняшний день есть четыре области в стране, которые находятся на "красном" уровне эпидемиологической опасности. Также напряженная ситуация в городе Киев, который может попасть решением соответствующей центральной комиссии ТЭБ и ЧС в "красный" уровень, как только будут превышены показатели и будут для этого основания", - подчеркнул Степанов.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что максимум через неделю столица может оказаться в "красной" зоне эпидемиологической опасности.

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