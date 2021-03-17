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Espreso.tvОбществоРоссия отрицает нарушение воздушного пространства Украины на Сумщине

Россия отрицает нарушение воздушного пространства Украины на Сумщине


фото: aex.ru
Россия не признает, что ее вертолет МИ-8 залетел в воздушное пространство Украины

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ .

"В своем ответе российские пограничники пытаются утверждать, что авиация применялась вдоль их границы и факт нарушения не признают. При этом, не давая никаких подтверждений, они ссылаются на показания непонятных "приборов объективного контроля", - говорится в сообщении.

Пограничники заявили, что не удивлены такой риторикой.

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"Соседняя страна привыкла отрицать и не признавать допущенные или совершенные нарушения, всегда ссылаясь на безосновательность приведенных им фактов", - добавили в ГПСУ.

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