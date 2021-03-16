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Espreso.tvОбществоРоссийский вертолет над Сумщине: ВВС ВСУ заявили о "незначительном расстоянии" нарушения границы

Российский вертолет над Сумщине: ВВС ВСУ заявили о "незначительном расстоянии" нарушения границы


фото: mil.in.ua
Командование Воздушных сил ВСУ прокомментировало нарушение воздушного пространства Украины в Сумской области российским вертолетом МИ-8

Об этом написала пресс-служба командования в Facebook.

Там заявили, что дежурные силы круглосуточно несут боевое дежурство в системе ПВО страны и контролируют воздушные цели как в воздушном пространстве Украины, так и за ее пределами.

"Силы подтверждают наличие вертолета на данном участке границы, впрочем зафиксировать такое незначительное расстояние (факт нарушения), полусотни метров, не представляется возможным", - говорится в сообщении.

  • 16 марта российский вертолет "МИ-8" нарушил воздушное пространство Украины в районе зоны ответственности Сумского пограничного отряда.
  • Пограничники пытаются выяснить у ФСБ РФ обстоятельства нарушения воздушного пространства Украины со стороны российского вертолета МИ-8.

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