Российский Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины в Сумской области - журналист

16 марта, 2021, 17:50

16 марта, российский вертолет "МИ-8" нарушил воздушное пространство Украины в районе зоны ответственности Сумского пограничного отряда

Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

"Сегодня, в 14:05, в районе зоны ответственности Сумского пограничного отряда ГПС Украины, (п .Краснополье) в воздушное пространство Украины залетел российский вертолет" Ми-8 ", высота до 100 метров", - написал Цаплиенко.

По его словам, вертолет развернулся на глубине 50 метров.