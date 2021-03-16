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Российский Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины в Сумской области - журналист


фото: aex.ru
16 марта, российский вертолет "МИ-8" нарушил воздушное пространство Украины в районе зоны ответственности Сумского пограничного отряда

Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

"Сегодня, в 14:05, в районе зоны ответственности Сумского пограничного отряда ГПС Украины, (п .Краснополье) в воздушное пространство Украины залетел российский вертолет" Ми-8 ", высота до 100 метров", - написал Цаплиенко.

По его словам, вертолет развернулся на глубине 50 метров.

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