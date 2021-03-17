Комитет Рады поддержал назначение выборов мэра Харькова на октябрь
17 марта, 2021, 15:27
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рекомендовал парламенту назначить новые выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года
Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram.
"Только что комитет рассмотрел вопрос и единогласно поддержал назначение и проведение выборов мэра Харькова на осень 2021 года", - написал он.
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В постановлении говорится о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы на 31 октября 2021 года.
- Напомним, 17 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес умер в результате осложнений от коронавируса.
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