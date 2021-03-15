Рада может назначить новые выборы мэра в Харькове до 2 апреля, - Корниенко

15 марта, 2021, 22:22

Верховная Рада может рассмотреть вопрос о назначении выборов городского головы Харькова на следующей пленарной неделе (30 марта - 2 апреля)

Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует "Интерфакс-Украина" .

"Сам проект постановления об объявлении выборов в Харькове будет в среду в комитете, дальше его будут рассматривать в зале", - сказал Корниенко.

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Он уточнил, что нет необходимости принимать постановление срочно, поскольку "такие выборы, на которые он попадает, это может быть последнее воскресенье октября".

"Нужно, чтобы постановление было проголосовано не позднее, чем за 60 дней - это последнее воскресенье августа. То есть до конца этой сессии, до июля у нас есть этот временной промежуток", - добавил Корниенко.