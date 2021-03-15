Рада может назначить новые выборы мэра в Харькове до 2 апреля, - Корниенко
Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует "Интерфакс-Украина" .
"Сам проект постановления об объявлении выборов в Харькове будет в среду в комитете, дальше его будут рассматривать в зале", - сказал Корниенко.
Читайте также: Горсовет Харькова направил в Раду документы для объявления новых выборов мэра, - нардеп Качура
Он уточнил, что нет необходимости принимать постановление срочно, поскольку "такие выборы, на которые он попадает, это может быть последнее воскресенье октября".
"Нужно, чтобы постановление было проголосовано не позднее, чем за 60 дней - это последнее воскресенье августа. То есть до конца этой сессии, до июля у нас есть этот временной промежуток", - добавил Корниенко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти