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Espreso.tvОбществоКиев просит Кабмин расширить перечень ограничений, которые действуют в "оранжевой" зоне

Киев просит Кабмин расширить перечень ограничений, которые действуют в "оранжевой" зоне


фото: ukrinform
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой расширить список карантинных ограничений для "оранжевой" зоны

Об этом он заявил во время брифинга 16 марта.

"За последние полтора недель количество больных и госпитализированных в Киеве увеличилось вдвое. За минувшие сутки обнаружили 999 новых случаев. Динамика распространения болезни угрожающая. Киев обращается к правительству с просьбой расширить перечень противоэпидемических ограничений, которые действуют в "оранжевой" зоне", - отметил Кличко.

Мэр Киева также обратился в МВД, Минздрав, Мининфраструктуры и Госпотребслужбы
усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий. В частности, о проведении массовых собраний, соблюдение масочного режима, работы торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненности общественного транспорта, проведения спортивных соревнований.

"Например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей - до 35000. В настоящее ситуаций это может быть вторым Буковелем", - добавил Кличко.

Столичные власти также требуют возвращения органам местной власти полномочий самостоятельно принимать решение об установлении ограничительных мероприятий.
 
"Поскольку с 17 февраля этого года города не имеют права усиливать карантин на своих территориях", - отметил он.
  • Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил , что Киев, Винницкая и Львовская области находятся на грани "красной" карантинной зоны.

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