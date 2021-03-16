Киев просит Кабмин расширить перечень ограничений, которые действуют в "оранжевой" зоне
Об этом он заявил во время брифинга 16 марта.
"За последние полтора недель количество больных и госпитализированных в Киеве увеличилось вдвое. За минувшие сутки обнаружили 999 новых случаев. Динамика распространения болезни угрожающая. Киев обращается к правительству с просьбой расширить перечень противоэпидемических ограничений, которые действуют в "оранжевой" зоне", - отметил Кличко.
Мэр Киева также обратился в МВД, Минздрав, Мининфраструктуры и Госпотребслужбы
усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий. В частности, о проведении массовых собраний, соблюдение масочного режима, работы торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненности общественного транспорта, проведения спортивных соревнований.
"Например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей - до 35000. В настоящее ситуаций это может быть вторым Буковелем", - добавил Кличко.
- Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил , что Киев, Винницкая и Львовская области находятся на грани "красной" карантинной зоны.
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