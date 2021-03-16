В Киеве перенесли начало каникул для учащихся 5-11 классов на 18 марта, - Кличко
16 марта, 2021, 15:15
С 18 марта в Киеве решили досрочно начать весенние каникулы для учащихся средней и старшей школы. Детсады и младшая школа будут работать в обычном режиме
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
"Киев принял решение начать весенние каникулы для учащихся 5-11 классов на два дня раньше - с четверга, 18 марта", - говорится в сообщении.
Кличко отметил, что ситуация в столице действительно сложная.
"Сегодня в стационарах медучреждений столицы - более 3500 госпитализированных пациентов. Больных и с подозрением на коронавирус. Из них 71% людей - в тяжелом состоянии. Это сложная ситуация для медиков Киева с начала пандемии", - подчеркнул Виталий Кличко.
В то же время он отметил, что детские сады и начальная школа пока будут работать в обычном режиме.
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