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Espreso.tvСпортБензема повторил бомбардирский рекорд Месси и Рауля в Лиге чемпионов

Бензема повторил бомбардирский рекорд Месси и Рауля в Лиге чемпионов


фото: Getty Images
Французский форвард мадридского "Реала" Карим Бензема стал третьим футболистом, который забивает в Лиге чемпионов 17-й год подряд

Об этом сообщает Gracenote в twitter.

Бензема забил гол в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против итальянской "Аталанты" и помог испанцам победить 3: 1 и выйти в четвертьфинал.

Для француза этот гол стал первым в Лиге чемпионов в 2021 году. Таким образом, он забивает в главном еврокубке 17-й год подряд.

До Бензема такое достижение подчинялось только аргентинскому форварду "Барселоны" Лионелю Месси и испанском нападающему Раулю, который выступал за "Реал" и немецкий "Шальке".

Всего в нынешнем сезоне 33-летний Карим Бензема сыграл за испанский клуб 31 матч, забил 21 гол и отдал 5 результативных передач.

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