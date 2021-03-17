Бензема повторил бомбардирский рекорд Месси и Рауля в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Gracenote в twitter.
Бензема забил гол в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против итальянской "Аталанты" и помог испанцам победить 3: 1 и выйти в четвертьфинал.
Для француза этот гол стал первым в Лиге чемпионов в 2021 году. Таким образом, он забивает в главном еврокубке 17-й год подряд.
До Бензема такое достижение подчинялось только аргентинскому форварду "Барселоны" Лионелю Месси и испанском нападающему Раулю, который выступал за "Реал" и немецкий "Шальке".
Всего в нынешнем сезоне 33-летний Карим Бензема сыграл за испанский клуб 31 матч, забил 21 гол и отдал 5 результативных передач.
- Karim @Benzema equals the Champions League record of scoring a goal in most different calendar years: 17 by Raúl and Lionel Messi. #RealMadridAtalanta #UCL- Gracenote Live (@GracenoteLive) March 16, 2021
- Напомним, 16 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил "Аталанту" из Бергамо.
- Украинский полузащитник Руслан Малиновский стал лучшим футболистом итальянской "Аталанты" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского "Реала".
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