Украинца Малиновского признали лучшим игроком "Аталанты" в матче ЛЧ против "Реала"

17 марта, 2021, 08:07

Украинский полузащитник Руслан Малиновский стал лучшим футболистом итальянской "Аталанты" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского "Реала"

Об этом сообщает SofaScore .

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе команды из Бергамо и сыграл всю встречу, в которой итальянцы уступили 1: 3. За игру украинец получил высший балл среди футболистов "Аталанты" - 7,5.

Малиновский отдал 35 точных передач (81%), сделал 2 ключевых пасы, нанес 2 удара мимо ворот, совершил 3 обводки, создал 1 голевой момент, выиграл 4 из 12 единоборств, сделал 1 перехват и 18 раз терял мяч.

Всего в нынешнем сезоне Малиновский сыграл за "Аталанту" 30 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Два других Украинский не принимали участия в матче "Аталанта" - "Реал". Виктор Коваленко не заявлен бергамцямы на Лигу чемпионов, а Андрей Лунин остался в запасе мадридцев.

Напомним, 16 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил "Аталанту" из Бергамо.

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