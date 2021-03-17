Украинца Малиновского признали лучшим игроком "Аталанты" в матче ЛЧ против "Реала"
Об этом сообщает SofaScore .
Руслан Малиновский вышел в стартовом составе команды из Бергамо и сыграл всю встречу, в которой итальянцы уступили 1: 3. За игру украинец получил высший балл среди футболистов "Аталанты" - 7,5.
Малиновский отдал 35 точных передач (81%), сделал 2 ключевых пасы, нанес 2 удара мимо ворот, совершил 3 обводки, создал 1 голевой момент, выиграл 4 из 12 единоборств, сделал 1 перехват и 18 раз терял мяч.
Всего в нынешнем сезоне Малиновский сыграл за "Аталанту" 30 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
Два других Украинский не принимали участия в матче "Аталанта" - "Реал". Виктор Коваленко не заявлен бергамцямы на Лигу чемпионов, а Андрей Лунин остался в запасе мадридцев.
- Напомним, 16 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил "Аталанту" из Бергамо.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти