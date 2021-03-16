Зачем играть в футбол без веры, - голкипер "Шахтера" Трубин перед ответным матчем с "Ромой" в ЛЕ

16 марта, 2021, 22:25

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин верит в успех своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против итальянской "Ромы"

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Трубин убежден, что нельзя играть в футбол, если не верить в себя.

"Зачем вообще играть в футбол без веры? Надежда есть. Я думаю, что все представители "Шахтера", начиная с персонала и заканчивая игроками, верят в команду до последнего. Мы будем бороться до последней секунды. Сейчас надо восстановиться от встречи с "Десной" проанализировать первый поединок в Риме и готовиться ко второму", - сказал Анатолий Трубин.

"Шахтер" проиграл "Роме" (0: 3) в выездном матче 1/8 финала Лиги Европы. Повторная встреча пройдет в Киеве 18 марта.

11 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло испанском "Вильярреала".

После этого донецкий "Шахтер" разгромно проиграл итальянской "Роме" .