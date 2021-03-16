В "Ювентусе" нашли, кем заменить Роналду

16 марта, 2021, 21:57

Туринский "Ювентус" активно интересуется форвардом французского ПСЖ Мауро Икарди

Об этом сообщает Tuttosport .

По информации источника, "Ювентус" ищет нового топ-форварда, если Криштиану Роналду покинет клуб. Главным кандидатом на эту роль является Икарди, который играет за ПСЖ. Ориентировочная стоимость аргентинца составляет 55 млн евро, что является приемлемой суммой для итальянцев.

Сообщается, что если Роналду останется в Турине - то "Юве" будет искать бюджетней вариант усиления атаки.

В нынешнем сезоне на счету 28-летнего Икарди 18 матчей, 6 голов и 6 ассистов за ПСЖ во всех турнирах. В аргентинца есть опыт игры в Италии. В 2013-2019 годах нападающий защищал цвета "Интера".

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