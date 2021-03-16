Супербой Джошуа - Фьюри может сорваться, несмотря на подписанный контракт, - инсайдер

16 марта, 2021, 14:44

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между британцами Джошуа и Тайсоном Фьюри может не состояться, несмотря на подписанный контракт

Об этом заявил знакомый с ходом переговоров между боксерами британский инсайдер Гарет Дэвис, сообщает vRINGe.com .

По его словам, подписанный накануне контракт означает лишь, что стороны официально подтвердили прошлогодние договоренности по распределению призового фонда.

"Они просто выторговали для себя 30 дней, чтобы решить все спорные моменты. Прежде всего это дата и место проведения боя. Часы тикают. И если они не успеют, то все это анонсированное " крупнейшее событие в истории бокса " накроется медным тазом. Я вижу, что Фьюри и его сопромоутер Боб Арум не в восторге от того, что Хирн уже объявил о несогласии. Это означает, что за кулисами происходит что-то еще ", - сказал Дэвис.

Он убежден, что, анонсировав бой, промоутер Энтони Джошуа пошел ва-банк.

"Хирн хочет ускорить процесс. Объявление вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Ажиотаж невероятный, так что это может и сработать. Но это точно не значит, что все уже на мази. Считаю, схватка состоится где-то в арабской пустыне. Если состоится", - отметил Дэвис.

Он также добавил, что сейчас Тайсон Фьюри находился не в лучшей форме.

"Ему нужно сбросить лишний вес. Но до боя он проведет 11-12-недельный тренировочный лагерь. Я вижу, что он сильно разочарован тем, что процесс движется медленно. Он реально близок к депрессии. И я беспокоюсь по этому поводу", - констатировал Дэвис.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Энтони Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Напомним, 15 марта промоутер Эдди Хирн заявил, что Тайсон Фьюри и Джошуа подписали контракт на два боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

16 марта стало известно, что Джошуа и Тайсон Фьюри получат за поединок за титул абсолютного чемпиона мира по 100 млн фунтов каждый.

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