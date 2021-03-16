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Espreso.tvОбществоСмертельное ДТП в Киеве: суд арестовал водителя Land Cruiser без права на залог

Смертельное ДТП в Киеве: суд арестовал водителя Land Cruiser без права на залог

Водителю Toyota Land Cruiser, который в Киеве 15 марта совершил смертельное ДТП, суд избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Шевченковский районный суд г. Киева в полном объеме удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца 29-летнему водителю, который в ночь на 15 марта стал причиной ДТП с двумя погибшими в Деснянском районе столицы" , - говорится в сообщении.

Действия 29-летнего подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц.

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