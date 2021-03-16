Смертельное ДТП в Киеве: суд арестовал водителя Land Cruiser без права на залог
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"Шевченковский районный суд г. Киева в полном объеме удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца 29-летнему водителю, который в ночь на 15 марта стал причиной ДТП с двумя погибшими в Деснянском районе столицы" , - говорится в сообщении.
Действия 29-летнего подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц.
- 15 марта в Киеве пьяный водитель внедорожника совершил смертельное ДТП . Погибли два человека.
- Впоследствии, водителю Toyota Land Cruiser сообщили о подозрении .
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