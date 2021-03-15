В Киеве водитель Land Cruiser врезался в Skoda. Двое погибших, автомобиль смяло, как консервную банку

15 марта, 2021, 07:20

В Киеве пьяный водитель внедорожника совершил смертельное ДТП

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Автопроисшествие произошло на перекрестке бульвара Перова и проспекта Шухевича. Автомобиль Skoda подъехал к светофору, на котором загорелся запрещающий сигнал. В заднюю часть Skoda в этот момент въехал внедорожник Toyota Land Cruiser. Удар был такой силы, что легковушку смяло, как консервную банку.

К сожалению, мужчина и женщина, которые находились в Skoda, получили травмы, несовместимые с жизнью. Их тела с понивеченоого авто доставали спасатели с помощью специального инструмента. Водитель Toyota имел признаки опьянения, тест показал превышение допустимой нормы более чем в десять раз. Обстоятельства ужасной ДТП выясняет следственно-оперативная группа.