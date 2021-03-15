Смертельное ДТП в Киеве: водителю Land Cruiser объявили о подозрении

15 марта, 2021, 19:04

Водителю Toyota Land Cruiser, который 15 марта стал причиной ДТП с двумя погибшими, сообщено о подозрении

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении водителю по факту ДТП с двумя погибшими, произошедшего в ночь на 15 марта в Киеве (ч. 3 ст. 286 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 29-летнего подозреваемого, двигаясь по проспекту Шухевича протаранил автомобиль Skoda Favorit, который остановился на красный сигнал светофора перед перекрестком.

Вследствие ДТП водитель и пассажирка автомобиля Skoda Favorit погибли.

По результатам тестирования прибором "drager" у водителя Toyota Land Cruiser определено содержание алкоголя 2.05 промилле.

Водитель Toyota задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас ему сообщено о подозрении и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

15 марта в Киеве пьяный водитель внедорожника совершил смертельное ДТП . Погибли два человека.

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