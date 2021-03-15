Смертельное ДТП в Киеве: водителю Land Cruiser объявили о подозрении
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении водителю по факту ДТП с двумя погибшими, произошедшего в ночь на 15 марта в Киеве (ч. 3 ст. 286 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Согласно материалам следствия, автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 29-летнего подозреваемого, двигаясь по проспекту Шухевича протаранил автомобиль Skoda Favorit, который остановился на красный сигнал светофора перед перекрестком.
Вследствие ДТП водитель и пассажирка автомобиля Skoda Favorit погибли.
По результатам тестирования прибором "drager" у водителя Toyota Land Cruiser определено содержание алкоголя 2.05 промилле.
Водитель Toyota задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас ему сообщено о подозрении и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
- 15 марта в Киеве пьяный водитель внедорожника совершил смертельное ДТП . Погибли два человека.
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