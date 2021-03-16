"Мое предложение остается у них на столе": Тимошенко о возможности коалиции со "слугами"

16 марта, 2021, 08:36

Юлия Тимошенко подтвердила информацию о переговорах с партией "Слуга народа" о вхождении "Батькивщины" в коалицию и переформатировании правительства

Об этом лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила в эфире телеканала " Украина 24 ".

По словам Юлии Тимошенко, именно ее партия выступила инициатором переговоров по новой коалиции в парламенте.

"Я сказала, что если президент готов поменять стратегию страны с внешнего бессмысленного управления украинцев на национальную политику, которая будет поднимать целые отрасли, которая заменит полностью всю логику реформирования здравоохранения, если вы готовы изменить стратегию, я готова стать рядом с вами, вся моя команда готова быть рядом, и мы поможем поднять страну из этих обломков ", - рассказала Тимошенко.

Она отметила, что переговоры шли в течение определенного времени.

"И я могу сказать, что мое предложение ради того, чтобы сейчас спасти ситуацию, остается у них на столе. Но это их решение - продолжить этот хаос, безумие и ежедневное принятие решений против национальных интересов или вернуться к возрождению величия Украины, ее индустриальной мощи и правильной социальной политики ", - подчеркнула Юлия Тимошенко .

Напомним, ранее однопартиец Тимошенко Михаил Волынец заявил , что переговоры со "Слугой народа" его партия проводит с декабря 2020 года.

Первый заместитель председателя фракции "СН" Александр Корниенко в свою очередь опроверг факт переговоров его партии с "Батькивщиной"

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо