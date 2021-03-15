"Официальных предложений не поступало": Корниенко прокомментировал заявление о переговорах Тимошенко и Зеленского о коалиции

15 марта, 2021, 16:10

Ни одна фракция не предлагала партии "Слуга народа" вести переговоры о коалиции

Об этом сообщил председатель партии Александр Корниенко на брифинге в Верховной Раде, передает Укринформ.

"Официальных предложений от одной фракции о коалиционных переговорах не поступало", - сказал он.

Корниенко отметил, что объединяться надо вокруг принципов, программы, вокруг идей.

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"У нас так принято в политикуме, что любые разговоры об объединении сразу ведутся о каких-то портфелях, дерибанах, министрах, заместителях министров, центральных органах исполнительной власти и так далее. Я думаю, что у любой партии в этой стране, у парламентских партий теперь есть возможность зайти на сайт "Слуги народа", посмотреть доктрину, посмотреть ее программу, найти точки соприкосновения. Если этих точек достаточно, чтобы проводить дальше коалиционные или любые другие переговоры, то конечно, можно на нас выходить из такими предложениями", - сказал он.

Корниенко напомнил, что во фракции находится гораздо больше людей, чем 226 необходимых для коалиции, поэтому оснований для переговоров не так много".

"Если будут предложения поступать, мы будем официально их, конечно, обсуждать, принимать решения", - добавил председатель партии.