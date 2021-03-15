Тимошенко и Зеленский с декабря обсуждают перспективы коалиции в Раде, - Волынец
15 марта, 2021, 09:40
По словам нардепа Михаила Волынца, лидер фракции "Батькивщина" ведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским по новой коалиции и обсуждает людей от своей политсилы на должности министров
Об этом нардеп от фракции "Батькивщина" Михаил Волынец рассказал в эфире " Украина 24 ".
"Переговоры ведутся еще с прошлого года. Тимошенко информировала нас в третьей декаде декабря о том, что переговоры она ведет с президентом. Также поднимался вопрос о том, что часть депутатов из нашей команды, самые достойные, могли бы стать министрами для того, чтобы взять ответственность коалиции за состояние дел в стране. Предполагаю, что лидер не все может сейчас доносить до общественности ", - отметил нардеп.
- Отметим, согласно анализу результатов голосований в Верховной Раде больше законопроекты "слуг" поддерживает фракция "Голос" и депутатская группа "Доверие"
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