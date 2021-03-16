"Динамо" не собирается сдаваться, - тренер "Вильярреала" опасается киевлян перед ответным матчем в ЛЕ

16 марта, 2021, 18:38

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери убежден, что киевское "Динамо" даст бой в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Marca .

По словам Эмери, "Вильярреал" уже думает об игре с "Динамо" в Испании.

"Мы уже думаем о "Динамо". Это ключевая неделя. Нам нужно продолжить то, что мы сделали в Киеве против "Динамо", которое не собирается сдаваться. Они показали отличную игру на "Камп Ноу" в Лиге чемпионов", - сказал Эмери .

Ответный матч "Динамо" - "Вильярреал" состоится 18 марта в Испании. Первая встреча команд завершилась поражением украинцев в Киеве (0: 2).

11 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло испанском "Вильярреала".

После этого донецкий "Шахтер" разгромно проиграл итальянской "Роме" .