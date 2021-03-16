Лопес-старший объяснил, почему его сын не смог нокаутировать Ломаченко

16 марта, 2021, 19:41

Теофимо Лопес-старший, отец абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса, убежден, что его сын не смог нокаутировать Василия Ломаченко, потому украинец убегал от него

Об этом сообщает Johnny's Boxing Empire в youtube.

По словам Лопеса-старшего, он верил, что его сын за 15 боев станет чемпионом мира.

"Еще два года назад я сказал, что Теофимо станет чемпионом мира за 15 боев. Мы знали, что в 16-м поединке он займет все пояса, когда побьет Ломаченко. Я считаю, что Теофимо не нокаутировал этого парня только потому, что он бежал. Дело даже не в том, что Ломаченко не хотел боксировать. Мой сын просто не позволил ему это сделать. Лома предпочел пройти всю дистанцию, чтобы не проиграть нокаутом ", - заявил Лопес-старший.

В октябре 2020 Теофимо Лопес одолел Василия Ломаченко в поединке за титулы WBO, WBC, WBA и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61.2 кг).

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