Считал его самым лучшим в мире: Лопес-старший признался в любви к Ломаченко

15 марта, 2021, 13:46

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса, рассказал, что раньше считал Василия Ломаченко самым лучшим боксером мира

Об этом сообщает fightnews.info .

По словам Лопеса-старшего, он хотел для своего сына бой с лучшим бойцом мира.

"Я хотел поединка с лучшим бойцом в мире. Я хотел Ломаченко. Я реально любил Ломаченко. Я любил его, так как знал, что он лучший боец в мире. Я очень сильно хотел боя с ним. Я хотел этого в течение двух лет. Я знал , что мой сын может его победить. Никто не может побить этого парня, только мой сын. Все в мире знают этого парня. 4,2 млн просмотров на ESPN, всего на одной платформе. Этот бой легко собрал бы более миллиона PPV ", - сказал Лопес-старший.

В октябре 2020 року Теофимо Лопес одолел Василия Ломаченко в поединке за титулы WBO, WBC, WBA и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61.2 кг).

17 февраля стало известно, что реванш между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом не произойдет , поскольку американец решил изменить весовую категорию.

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