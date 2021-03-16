Экс-заключенные Кремля призвали Зеленского не атаковать Порошенко из-за борьбы с Медведчуком. ЗАЯВЛЕНИЕ

16 марта, 2021, 16:00

Бывшие узники России призвали президента Владимира Зеленского не спекулировать на теме освобождения заложников для борьбы с Петром Порошенко

Заявление обнародовал бывший пленник Кремля Владимир Балух, передает "Высокий замок" .

В заявлении узники Кремля отметили, что поддерживают действия власти, направленные на искоренение сети страны-агрессора - РФ.

"Правильные и необходимые решения, направленные на закрытие пророссийских телеканалов и других СМИ, внедрения санкций в отношении промосковских политиков - коллаборационистов внутри страны, во-первых, требуют внедрения законодательного обоснования. Во-вторых, ни в коем случае не должны использоваться как формальный повод для уголовного и санкционного преследования политических и общественных лидеров, личностей, которые безусловно доказали свою преданность идеалам украинского государства, однако развивают свою деятельность в оппозиции к курсу действующей власти ", - подчеркнул Балух.

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Они осудили попытки властей "использовать негативный образ откровенного коллаборанта Медведчука с целью дискредитации личностей, что олицетворяли власть в сверхтяжелые времена начала войны, кровопролитных военных действий, отсутствии дееспособной украинской армии, в частности пятого президента Петра Порошенко", - заявили пленники.

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Участники брифинга предостерегли власть в лице президента Зеленского от дальнейших шагов на разрушение общественного единства.

"У нас один общий враг - Кремль. У нас одна Украина на всех. Победа возможна только путем единения", - резюмируют пленники путинского режима.

Заявление поддержали Владимир Балух, Ахтем Чийгоз, Евгений Панов, Роман Сущенко, Игорь Козловский.