В СМИ обнародовали вторую часть разговоров якобы Медведчука и Суркова за 2014 год: фигурирует первый заместитель главы СБУ Грицак
Новый фрагмент разговоров Владислава Суркова и Виктора Медведчука обнародовал " Обозреватель ".
Всего на записи продолжительностью почти пять минут записано три разговора. В первом, самом коротком, Сурков и Медведчук упоминают «Царя» (позывной так называемого министра обороны " ДНР " Кононова, - ред.) и Тараса, фамилию которого не называют.
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Медведчук: Да-да.
С: Вить, ну будет "Царь" там.
М: А?
С: Кононов, "Царь" будет (так называемый министр обороны " ДНР ", - ред.).
М: Кононов, да?
С: Да, позывной у него "Царь". Передадут все координаты Тарасу (ориентировочно - Козаку, - ред.).
М: Тарасу дадут сейчас, да?
С: Да, потому что они там Даму сначала назвали. Дама хорошо, но мало.
М: А Кононов - он "министр обороны"?
С: Да. Он сам будет этим заниматься.
М: Есть, давай. Пока, спасибо.
Разговор 2
Медведчук: Есть просьба, Слав. Там с "Царем" связался Сергей Сергеевич, да? Он не Сергей Сергеевич, он вообще ... Это Грицак - первый заместитель главы СБУ. А тот ему начал: "Ты знаешь, с кем ты разговариваешь?" Тот говорит: "Давай на нейтральной территории встретимся, обсудим железнодорожный узел, Дебальцево и доставку ... А тот начал: " Да ну, с кем ты разговариваешь". Как-то ему намекнуть, что он тоже человек немаленький, он генерал-полковник, кстати говоря.
С: Алло, Вить. А тема там какая-то?
М: А тема Дебальцево и поставок туда наличности.
С: А, это он по этой же теме, я понял.
М: Этот человек - он первый заместитель главы СБУ. Это тот, который со мной работает, и по пленным в том числе.
С: Я читал, его назначили, в том числе по пленным. Хорошо, сейчас попробуем что-то сделать, да.
М: Ну, короче, скажи ... Тот не может же ему по телефону объяснять ... Просто скажи - нормальный человек тоже ...
С: Уважаемый человек, да?
М: Шестерок не даем, да! Да-да, уважаемые люди
Разговор 3.
Медведчук: Но если давать это в контексте двух законов, то вот этот Совет городов я выбросил. Потому что якобы тот закон ... Это я давал для нашего президента, как бы посмотрел и говорит: "Предложи". Я говорю: "Это не подойдет". - "А ты предложи". Ну, я предложил. Это не подошло. Все, завтра появляется ... Его ведь нет, он в отъезде, его нет? Он уехал, а только будет завтра.
Сурков: Угу.
М: У меня такое предложение. Вот, что я тебе послал тогда раньше. Где этот Совет городов был.
С: Да!
М: Да-да, у меня он есть.
С: Он же у тебя есть. Вот это вот можно провести. Ну, дальше ...
М: Есть, конечно.
С: Но ...
М: Все, я, послушай. Так давай, вот ты подумай хорошо ... Может еще что-то добавить надо? Это же торговля началась? Послушай, до этого я не говорил о том, что кто-то что-то видел или что-то кто-то делает. Это мое мнение.
С: Да, делает. Но дальше отступать, Вить, ну невозможно.
М: Подожди-подожди. Хорошо, я обсужу.
С: Для меня очень важно вот это политическое измерение, там Совет городов, какая-то платформа ...
М: Да нет, это мы напишем. Слава, согласись, что кроме Совета городов, все остальное в целом осталось прежним.
С: Да, это правда.
М: Да, так а зачем ты тогда меня обвиняешь?
С: Для меня это важно. Работать же не будем, понимаешь?
М: Послушай, ты понял, почему Совет городов я убрал, да? Потому что это соответствовало этому ... А если мы это отвергаем, то тогда надо искать форму. А эта форма и будет Совет городов.
С: Все, тогда я тебя понял. Хорошо, тогда буду ждать от тебя какого-то сигнала. Да? Правильно я понимаю? Мою версию предложи.
М: Да правильно. 100%, я думаю там ...
С: И в 10 статью ввести, ну, подвесить условно. Настаивать на дальнейших консультациях акта выборов в МСУ и порядках их проведения. Ну и нормально было бы. Зачем его отменять? Отменят. Ну, у нас политический фундамент уйдет из договора.
М: Ну, пока его никто не отменяет, послушай. Он мне сказал перед отъездом, что он ничего не отменяет. Он говорит: "Я сказал до 1 декабря". Я говорю: "Уже 1 декабря было". Я говорю: "Зачем сейчас?" - Он мне: "Да нет, сейчас пока никто ничего делать не будет".
С: Ну, ты передай такое пожелание.
М: Конечно, передам.
С: Не от себя, скажи, что "москали опять там".
М: Так, а что, если от себя? Так я не могу свою точку зрения высказать, что ли? Так я все время говорю.
С: Да-да
- Напомним, 1 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал новые публикации разговоров Медведчука - Суркова.
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