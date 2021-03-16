В СМИ обнародовали вторую часть разговоров якобы Медведчука и Суркова за 2014 год: фигурирует первый заместитель главы СБУ Грицак

16 марта, 2021, 09:48

На записях экс-помощник президента России Владислав Сурков и Виктор Медведчук обсуждают "доставку в Дебальцево наличности". В частности Медведчук просит переговорить с так называемым министром обороны "ДНР" Кононовым, которому якобы звонил тогдашний первый заместитель главы СБУ Василий Грицак

Новый фрагмент разговоров Владислава Суркова и Виктора Медведчука обнародовал " Обозреватель ".

Всего на записи продолжительностью почти пять минут записано три разговора. В первом, самом коротком, Сурков и Медведчук упоминают «Царя» (позывной так называемого министра обороны " ДНР " Кононова, - ред.) и Тараса, фамилию которого не называют.

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Разговор 1

Сурков: Алло.

Медведчук: Да-да.

С: Вить, ну будет "Царь" там.

М: А?

С: Кононов, "Царь" будет (так называемый министр обороны " ДНР ", - ред.).

М: Кононов, да?

С: Да, позывной у него "Царь". Передадут все координаты Тарасу (ориентировочно - Козаку, - ред.).

М: Тарасу дадут сейчас, да?

С: Да, потому что они там Даму сначала назвали. Дама хорошо, но мало.

М: А Кононов - он "министр обороны"?

С: Да. Он сам будет этим заниматься.

М: Есть, давай. Пока, спасибо.

Разговор 2

Медведчук: Есть просьба, Слав. Там с "Царем" связался Сергей Сергеевич, да? Он не Сергей Сергеевич, он вообще ... Это Грицак - первый заместитель главы СБУ. А тот ему начал: "Ты знаешь, с кем ты разговариваешь?" Тот говорит: "Давай на нейтральной территории встретимся, обсудим железнодорожный узел, Дебальцево и доставку ... А тот начал: " Да ну, с кем ты разговариваешь". Как-то ему намекнуть, что он тоже человек немаленький, он генерал-полковник, кстати говоря.

С: Алло, Вить. А тема там какая-то?

М: А тема Дебальцево и поставок туда наличности.

С: А, это он по этой же теме, я понял.

М: Этот человек - он первый заместитель главы СБУ. Это тот, который со мной работает, и по пленным в том числе.

С: Я читал, его назначили, в том числе по пленным. Хорошо, сейчас попробуем что-то сделать, да.

М: Ну, короче, скажи ... Тот не может же ему по телефону объяснять ... Просто скажи - нормальный человек тоже ...

С: Уважаемый человек, да?

М: Шестерок не даем, да! Да-да, уважаемые люди

Разговор 3.

Медведчук: Но если давать это в контексте двух законов, то вот этот Совет городов я выбросил. Потому что якобы тот закон ... Это я давал для нашего президента, как бы посмотрел и говорит: "Предложи". Я говорю: "Это не подойдет". - "А ты предложи". Ну, я предложил. Это не подошло. Все, завтра появляется ... Его ведь нет, он в отъезде, его нет? Он уехал, а только будет завтра.

Сурков: Угу.

М: У меня такое предложение. Вот, что я тебе послал тогда раньше. Где этот Совет городов был.

С: Да!

М: Да-да, у меня он есть.

С: Он же у тебя есть. Вот это вот можно провести. Ну, дальше ...

М: Есть, конечно.

С: Но ...

М: Все, я, послушай. Так давай, вот ты подумай хорошо ... Может еще что-то добавить надо? Это же торговля началась? Послушай, до этого я не говорил о том, что кто-то что-то видел или что-то кто-то делает. Это мое мнение.

С: Да, делает. Но дальше отступать, Вить, ну невозможно.

М: Подожди-подожди. Хорошо, я обсужу.

С: Для меня очень важно вот это политическое измерение, там Совет городов, какая-то платформа ...

М: Да нет, это мы напишем. Слава, согласись, что кроме Совета городов, все остальное в целом осталось прежним.

С: Да, это правда.

М: Да, так а зачем ты тогда меня обвиняешь?

С: Для меня это важно. Работать же не будем, понимаешь?

М: Послушай, ты понял, почему Совет городов я убрал, да? Потому что это соответствовало этому ... А если мы это отвергаем, то тогда надо искать форму. А эта форма и будет Совет городов.

С: Все, тогда я тебя понял. Хорошо, тогда буду ждать от тебя какого-то сигнала. Да? Правильно я понимаю? Мою версию предложи.

М: Да правильно. 100%, я думаю там ...

С: И в 10 статью ввести, ну, подвесить условно. Настаивать на дальнейших консультациях акта выборов в МСУ и порядках их проведения. Ну и нормально было бы. Зачем его отменять? Отменят. Ну, у нас политический фундамент уйдет из договора.

М: Ну, пока его никто не отменяет, послушай. Он мне сказал перед отъездом, что он ничего не отменяет. Он говорит: "Я сказал до 1 декабря". Я говорю: "Уже 1 декабря было". Я говорю: "Зачем сейчас?" - Он мне: "Да нет, сейчас пока никто ничего делать не будет".

С: Ну, ты передай такое пожелание.

М: Конечно, передам.

С: Не от себя, скажи, что "москали опять там".

М: Так, а что, если от себя? Так я не могу свою точку зрения высказать, что ли? Так я все время говорю.

С: Да-да

Напомним, 1 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал новые публикации разговоров Медведчука - Суркова.

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