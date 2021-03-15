Зеленский инициировал переход уголовного процесса на электронный документооборот

15 марта, 2021, 12:57

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный проект закона, который позволит внедрить электронную систему взаимодействия между участниками уголовного процесса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае принятия этого законопроекта правовой статус бумажных и электронных документов в уголовном процессе будет одинаков.

По словам Зеленского, это позволит перейти от тысяч страниц бумажных томов крминальних производств к использованию электронных носителей без ущерба для расследования.

"Также это значительно облегчит взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты, поможет повысить эффективность их работы", - цитирует пресс-служба слова Зеленского.

В пресс-службе добавили, что принятие проекта закона также позволит уменьшить чрезмерную бюрократизацию процессов. В частности, упростится и ускорится подготовка и обработка документов со стороны следователей и прокуроров. Адвокаты смогут быстрее подавать заявления и ходатайства и смогут знакомиться с материалами уголовных производств в электронном виде. В то же время суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме, тогда как сейчас это можно делать только в присутствии следователей и прокуроров, физически приехав к ним.

В Офисе президента отметили, что принятие документа также станет следующим важным шагом для диджитализации страны, что является одним из приоритетов Президента. Введение электронной системы для уголовных производств воплотит лучшие современные практики еще в одной сфере деятельности государственных органов.

Напомним, 1 марта Зеленский анонсировал создание в Украине "суда в смартфоне".