 
РУСУКР
live
Espreso.tvЭкономикаЗеленский анонсировал создание в Украине "Суда в смартфоне"

Зеленский анонсировал создание в Украине "Суда в смартфоне"

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине "Суда в смартфоне"

Об этом Зеленский сказал во время всеукраинского форума "Украина.30", передает Еспресо.TV .

"Мы хотим и обязательно создадим" суд в смартфоне ". Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотребления", - сказал Зеленский.

По его словам, суд в смартфоне будет аналогией "государства в смартфоне".

Президент добавил, что также является важным участие украинцев в осуществлении правосудия, в частности через суд присяжных.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 марта, 2021 понедельник

28 февраля, 2021 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать