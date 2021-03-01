Зеленский анонсировал создание в Украине "Суда в смартфоне"
1 марта, 2021, 11:07
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине "Суда в смартфоне"
Об этом Зеленский сказал во время всеукраинского форума "Украина.30", передает Еспресо.TV .
"Мы хотим и обязательно создадим" суд в смартфоне ". Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотребления", - сказал Зеленский.
По его словам, суд в смартфоне будет аналогией "государства в смартфоне".
Президент добавил, что также является важным участие украинцев в осуществлении правосудия, в частности через суд присяжных.
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