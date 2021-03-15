Венедиктова санкционировала еще три подозрения экс-чиновникам ПриватБанка

15 марта, 2021, 17:01

Генеральнаяый прокурор Ирина Венедиктова санкционировала еще 3 подозрения бывшим должностным лицам ПриватБанка

Об этом она написала в Facebook.

"8 млрд грн - именно такой размер убытков нанесло руководство тогда еще негосударственного "Приватбанка" гражданам Украины в 2016 году, а по состоянию на сегодня, и государственному бюджету страны. Точнее, говоря уголовно-процессуальныом языком, детективы и прокуроры подозревают Председателя правления в совершении этого преступления", - написала она.

В 2015 году НБУ по собственной инициативе осуществил проверку 20-ти крупнейших банков Украины, в том числе - "ПриватБанка".

"В ходе проведения указанной проверки выяснилось, что необходимая сумма докапитализации банка составляет 113,1 млрд грн. Основная и базовая причина "заболеваемости" учреждения заключалась в том, что по мнению специалистов по НБУ, 90% кредитного портфеля находилось под риском из-за того, что эти кредиты были выданы лицам, которые тесно связаны с бывшими владельцами банка", - отметила генпрокурор.



Позже бывшие владельцы банка обратились с письмом к премьер-министру Украины с просьбой принять положительное решение силами КМУ о приобретении акций "ПриватБанка" государством.

"Таким образом, председатель правления, заместитель председателя правления-руководитель казначейства банка и начальник департамента межбанковских операций казначейства банка хорошо понимали, что контроль над средствами банка в ближайшее время будет потерян. В результате возникновения преступного плана, суть которого сводилась к растрате средств банка, должностные лица ПриватБанка приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка", - добавила Венедиктова.

По ее словам, следствие располагает всеми необходимыми доказательствами.

"Участие других лиц, причастных к преступлениям, в рамках расследования уголовных производств из орбиты ПриватБанка внимательно исследуется соответствующими правоохранительными органами", - отметила она.