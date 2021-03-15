Венедиктова санкционировала еще три подозрения экс-чиновникам ПриватБанка
Об этом она написала в Facebook.
"8 млрд грн - именно такой размер убытков нанесло руководство тогда еще негосударственного "Приватбанка" гражданам Украины в 2016 году, а по состоянию на сегодня, и государственному бюджету страны. Точнее, говоря уголовно-процессуальныом языком, детективы и прокуроры подозревают Председателя правления в совершении этого преступления", - написала она.
В 2015 году НБУ по собственной инициативе осуществил проверку 20-ти крупнейших банков Украины, в том числе - "ПриватБанка".
"В ходе проведения указанной проверки выяснилось, что необходимая сумма докапитализации банка составляет 113,1 млрд грн. Основная и базовая причина "заболеваемости" учреждения заключалась в том, что по мнению специалистов по НБУ, 90% кредитного портфеля находилось под риском из-за того, что эти кредиты были выданы лицам, которые тесно связаны с бывшими владельцами банка", - отметила генпрокурор.
Позже бывшие владельцы банка обратились с письмом к премьер-министру Украины с просьбой принять положительное решение силами КМУ о приобретении акций "ПриватБанка" государством.
"Таким образом, председатель правления, заместитель председателя правления-руководитель казначейства банка и начальник департамента межбанковских операций казначейства банка хорошо понимали, что контроль над средствами банка в ближайшее время будет потерян. В результате возникновения преступного плана, суть которого сводилась к растрате средств банка, должностные лица ПриватБанка приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка", - добавила Венедиктова.
По ее словам, следствие располагает всеми необходимыми доказательствами.
"Участие других лиц, причастных к преступлениям, в рамках расследования уголовных производств из орбиты ПриватБанка внимательно исследуется соответствующими правоохранительными органами", - отметила она.
- Напомним, 22 февраля генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение бывшему первому заместителю главы ПриватБанка Владимиру Яценко.
- Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Яценко в Борисполе при попытке бегства из Днипра в Вену чартерным рейсом.
- Позже стало известно, что ему и еще двум высокопоставленным сотрудникам банка инкриминируют незаконный вывод 136 млн грн из учреждения за день до его национализации в 2016 году.
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