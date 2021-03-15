В Житомирской области для лечения больных коронавирусом привлекут две резервные больницы, - ОГА
Об этом во время брифинга сообщила первый заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко, передает Укринформ.
"15.03.2021 года направлено письмо на имя руководителя работ по ликвидации последствий эпидемиологической ситуации о развертывании дополнительных коек. В частности, в центральной районной больнице Бердичевского района, это так называемые койки резерва, там их 30, и в Попельнянской больнице Попельнянского районного совета на 40 коек", - сообщила она.
Читайте также: На Франковщине три больницы для больных коронавирусом загружены на 100%, - санврач области
Остапченко заметила, что сейчас больше загружены больными и пациентами с подозрением на COVID-19 Малинская городская больница, Новоград-Волынское горрайонное территориальное объединение, Чудновская больница, Бердичевская городская больница. Из-за большого количества занятых коек пациентов из этих городов и районов госпитализируют в Коростенскую центральную городскую больницу, Житомирскую районную больницу, областную клиническую больницу.
Всего в области развернуто 2 657 койко-мест, загруженность которых составляет 55,71%.
- 15 марта Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине : в "красной" - четыре области, а в "оранжевой" - 11 регионов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти