В Житомирской области для лечения больных коронавирусом привлекут две резервные больницы, - ОГА

15 марта, 2021, 19:19

В двух больницах Житомирщины, которые были резервными, развернут 70 коек для COVID-больных

Об этом во время брифинга сообщила первый заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко, передает Укринформ.

"15.03.2021 года направлено письмо на имя руководителя работ по ликвидации последствий эпидемиологической ситуации о развертывании дополнительных коек. В частности, в центральной районной больнице Бердичевского района, это так называемые койки резерва, там их 30, и в Попельнянской больнице Попельнянского районного совета на 40 коек", - сообщила она.

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Остапченко заметила, что сейчас больше загружены больными и пациентами с подозрением на COVID-19 Малинская городская больница, Новоград-Волынское горрайонное территориальное объединение, Чудновская больница, Бердичевская городская больница. Из-за большого количества занятых коек пациентов из этих городов и районов госпитализируют в Коростенскую центральную городскую больницу, Житомирскую районную больницу, областную клиническую больницу.

Всего в области развернуто 2 657 койко-мест, загруженность которых составляет 55,71%.

15 марта Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине : в "красной" - четыре области, а в "оранжевой" - 11 регионов.

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