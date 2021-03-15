С Черниговщиной в "оранжевой": МЗ обновило карантинные зоны
Об этом свидетельствуют данные МОЗ.
Так, по состоянию на 15 марта в "красной" зоне остаются четыре области - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.
Однако "оранжевая" зона теперь состоит из 11 регионов - Киева, Винницкой, Донецкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.
Другие области остаются в "желтой" зоне Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Херсонская области.
При этом в 10 регионах превышена норма в 60 госпитализаций пациентов с COVID-19 на 100 тыс. Населения: в Киеве (77,2), Винницкой (122,7), Житомирской (96), Закарпатской (86,9), Ивано Франковской (123,4), Николаевской (90,3), Тернопольской (60,6), Хмельницкой (73,4) и Черновицкой (89,4) областях.
- Напомним, 6792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 марта.
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