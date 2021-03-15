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На Франковщине три больницы для больных коронавирусом загружены на 100%, - санврач области


фото: tsn
В Ивано-Франковской области три больницы, которые принимают пациентов с коронавирусом, загружены на 100%

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук в комментарии Укринформу.

"По состоянию на утро 15 марта на Прикарпатье три больницы, которые принимают больных коронавирусом, загружены на 100%, это - Долинская, Галицкая и Калушская районные больницы, - подчеркнул он.

Савчук отметил, что загруженность более 90% зафиксирована в COVID-больницах Орлова, Тлумача, Городенки, в Коломыйской, Калушской ЦРБ, Лисоецкий и Яремчанском и в двух COVID-больницах Ивано-Франковска.

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