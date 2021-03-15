На Франковщине три больницы для больных коронавирусом загружены на 100%, - санврач области
15 марта, 2021, 15:44
В Ивано-Франковской области три больницы, которые принимают пациентов с коронавирусом, загружены на 100%
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук в комментарии Укринформу.
"По состоянию на утро 15 марта на Прикарпатье три больницы, которые принимают больных коронавирусом, загружены на 100%, это - Долинская, Галицкая и Калушская районные больницы, - подчеркнул он.
Савчук отметил, что загруженность более 90% зафиксирована в COVID-больницах Орлова, Тлумача, Городенки, в Коломыйской, Калушской ЦРБ, Лисоецкий и Яремчанском и в двух COVID-больницах Ивано-Франковска.
- Напомним, 6 792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 марта.
- Также, 15 марта Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине: в "красной" - четыре области, а в "оранжевой" - 11 регионов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти