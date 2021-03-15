Подозреваемый в изнасиловании семилетней неоднократно привлекался к уголовной ответственности, - полиция
Об этом заявил пресс-секретарь полиции Николай Вербицкий на брифинге, передает " Цензор.нет ".
По данным правоохранителей, подозреваемый 52-летний мужчина в последний раз вышел из тюрьмы в 2005 году, однако в течение последнего года привлекался к административной ответственности.
Он проживал один, жил на одной улице с отцом погибшей девочки и был его другом.
"Жил одиноко - по соседству с отцом девочки, был его другом. И недалеко от самой девочки", - уточнил Вербицкий.
Читайте также: Подозреваемый в убийстве 7-летней девочки пытался совершить самоубийство
По его словам, ДНК-экспертиза обнаружила сходство его ДНК с выявленной на мешке, в который была спрятана девочка, и на одежде ребенка.
Кроме этого, на брифинге правоохранители уточнили, что херсонский суд избрал в отношении задержанного подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.
Сейчас мужчина отказывается давать показания.
- Напомним, 11 марта полиция нашла тело пропавшей накануне девочки в одном из сараев на территории поселка Счастливое на Херсонщине. Полиция установила, что девочку задушили и изнасиловали.
- 14 марта подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области взяли под стражу .
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти