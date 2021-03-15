Подозреваемый в изнасиловании семилетней неоднократно привлекался к уголовной ответственности, - полиция

15 марта, 2021, 12:24

Полиция установила, что подозреваемый в убийстве и изнасиловании семилетнего ребенка в последний раз вышел из тюрьмы в 2005 году

Об этом заявил пресс-секретарь полиции Николай Вербицкий на брифинге, передает " Цензор.нет ".

По данным правоохранителей, подозреваемый 52-летний мужчина в последний раз вышел из тюрьмы в 2005 году, однако в течение последнего года привлекался к административной ответственности.

Он проживал один, жил на одной улице с отцом погибшей девочки и был его другом.

"Жил одиноко - по соседству с отцом девочки, был его другом. И недалеко от самой девочки", - уточнил Вербицкий.

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По его словам, ДНК-экспертиза обнаружила сходство его ДНК с выявленной на мешке, в который была спрятана девочка, и на одежде ребенка.

Кроме этого, на брифинге правоохранители уточнили, что херсонский суд избрал в отношении задержанного подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Сейчас мужчина отказывается давать показания.

Напомним, 11 марта полиция нашла тело пропавшей накануне девочки в одном из сараев на территории поселка Счастливое на Херсонщине. Полиция установила, что девочку задушили и изнасиловали.

14 марта подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области взяли под стражу .

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