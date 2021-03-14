Подозреваемый в убийстве 7-летней девочки пытался совершить самоубийство
Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в facebook.
По его словам, после оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители установили предполагаемого убийцу и насильника.
"Чтобы его " взять ", нужно было до мелочей собрать доказательства и получить предварительные выводы экспертиз. Когда полицейские пришли в дом злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами. Самоубийство как способ избежать наказания? Не будет этого! Спасли этого недочеловека, чтобы он ответил за свои поступки ", - написал Клименко.
Он пообещал, что 15 марта полиция Херсонской области расскажет больше деталей.
- Напомним, 14 марта подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области взяли под стражу .
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