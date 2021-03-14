На Херсонщине задержали подозреваемого в убийстве 7-летней девочки

14 марта, 2021, 21:00

Подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области взяли под стражу

Об этом сообщила начальник департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса Генпрокурора Юлия Усенко в facebook.

"Сегодня взяли под стражу 52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Херсонской области. Ребенка искали четверо суток. Все это время после совершения ужасного убийства мужчина прятал тело, а затем отнес к месту, где уже проходили поиски", - написала Усенко .

Она добавила, что подозреваемый был задержан через двое суток после обнаружения тела ребенка.

Напомним, 11 марта полицейские нашли тело пропавшей 7-летней Марии Борисовой в одном из сараев на территории поселка Счастливое на Херсонщине.

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