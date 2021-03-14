На Херсонщине задержали подозреваемого в убийстве 7-летней девочки
14 марта, 2021, 21:00
Подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области взяли под стражу
Об этом сообщила начальник департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса Генпрокурора Юлия Усенко в facebook.
"Сегодня взяли под стражу 52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Херсонской области. Ребенка искали четверо суток. Все это время после совершения ужасного убийства мужчина прятал тело, а затем отнес к месту, где уже проходили поиски", - написала Усенко .
Она добавила, что подозреваемый был задержан через двое суток после обнаружения тела ребенка.
- Напомним, 11 марта полицейские нашли тело пропавшей 7-летней Марии Борисовой в одном из сараев на территории поселка Счастливое на Херсонщине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти