Промоутер Джошуа объяснил, почему "зависли" переговоры о супербое с Фьюри
Об этом сообщает DAZN .
По его словам, контракт на бой за четыре титула в супертяжелом весе между британцами сих пор не подписан из-за обилия представителей Фьюри, которые должны поставить подписи под контрактом. Известно, что у него два сопромоутера - американец Боб Арум и британец Фрэнк Уоррен.
"Мы ожидаем, когда они подпишут контракт. Понимаете, с их стороны есть много людей, которые должны его подписать. У нас же все немного по-другому. Этот процесс занимает больше времени, чем мы ожидали. Однако, я общался с представителем команды Ф "юре, который сказал, что мы должны получить контракт обратно в течение 24-48 часов. Так что посмотрим", - сказал Хирный.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 3 марта сообщалось, что британские тяжеловесы Джошуа и Тайсон Фьюри согласовали условия контракта на два поединка за титул абсолютного чемпиона мира.
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