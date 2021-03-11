Промоутер Джошуа объяснил, почему "зависли" переговоры о супербое с Фьюри

11 марта, 2021, 11:20

Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что задержка с подписанием контракта на бой за титул абсолютного чемпиона мира возникла из-за Тайсона Фьюри

Об этом сообщает DAZN .

По его словам, контракт на бой за четыре титула в супертяжелом весе между британцами сих пор не подписан из-за обилия представителей Фьюри, которые должны поставить подписи под контрактом. Известно, что у него два сопромоутера - американец Боб Арум и британец Фрэнк Уоррен.

"Мы ожидаем, когда они подпишут контракт. Понимаете, с их стороны есть много людей, которые должны его подписать. У нас же все немного по-другому. Этот процесс занимает больше времени, чем мы ожидали. Однако, я общался с представителем команды Ф "юре, который сказал, что мы должны получить контракт обратно в течение 24-48 часов. Так что посмотрим", - сказал Хирный.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

3 марта сообщалось, что британские тяжеловесы Джошуа и Тайсон Фьюри согласовали условия контракта на два поединка за титул абсолютного чемпиона мира.

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