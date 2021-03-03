Джошуа и Фьюри договорились сразу о двух боя и определились с датой первой встречи

3 марта, 2021, 15:53

Британские тяжеловесы Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри согласовали условия контракта на два поединка за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом заявил промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум, сообщает ifLTV.

По его словам, Джошуа и Фьюри согласовали детали первого поединка, который состоится в июне. Сейчас подписываются все необходимые документы, вскоре о бое будет объявлено официально.

Главные претенденты на проведение поединка - американский Лас-Вегас и один из городов Саудовской Аравии. В Великобритании боксеры не смогут подраться из-за карантинных ограничений.

Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

28 января стало известно, что Джошуа и Фьюри заработают за бой за звание абсолютного чемпиона мира по 100 млн фунтов каждый.

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