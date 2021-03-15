ЧМ-2022: футболист сборной Украины травмировался и рискует пропустить матч против Франции

15 марта, 2021, 16:48

Футболист сборной Украины Александр Зубков травмировался и рискует пропустить матч против Франции в отборе на чемпионат мира-2022

Об этом сообщает официальный сайт "Ференцвароша".

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров заявил, что Зубков повредил бедро в матче чемпионата Венгрии с "Пакшем" (5:2).

"Зубков травмировал бедро. Надеемся, что повреждение не серьезное, однако точно говорить о сроках восстановления можно будет в ближайшие несколько дней", - сообщил Ребров.

Сборная Украины в первых трех турах квалификации ЧМ-2022 сыграет против Франции (24 марта), Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта). Матчи против финнов и казахстанцев должны пройти во Львове.

Напомним, 5 марта главный тренер Андрей Шевченко определился с расширенной заявке сборной Украины на мартовские матчи.

15 марта стало известно, что сборная Украины проведет мартовские матчи квалификации ЧМ-2022 в Харькове, если Львов окажется в "красной" зоне карантина.

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