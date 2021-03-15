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Espreso.tvСпортЧМ-2022: футболист сборной Украины травмировался и рискует пропустить матч против Франции

ЧМ-2022: футболист сборной Украины травмировался и рискует пропустить матч против Франции


фото: Getty Images
Футболист сборной Украины Александр Зубков травмировался и рискует пропустить матч против Франции в отборе на чемпионат мира-2022

Об этом сообщает официальный сайт "Ференцвароша".

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров заявил, что Зубков повредил бедро в матче чемпионата Венгрии с "Пакшем" (5:2).

"Зубков травмировал бедро. Надеемся, что повреждение не серьезное, однако точно говорить о сроках восстановления можно будет в ближайшие несколько дней", - сообщил Ребров.

Сборная Украины в первых трех турах квалификации ЧМ-2022 сыграет против Франции (24 марта), Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта). Матчи против финнов и казахстанцев должны пройти во Львове.

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