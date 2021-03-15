ЧМ-2022: футболист сборной Украины травмировался и рискует пропустить матч против Франции
15 марта, 2021, 16:48
Футболист сборной Украины Александр Зубков травмировался и рискует пропустить матч против Франции в отборе на чемпионат мира-2022
Об этом сообщает официальный сайт "Ференцвароша".
Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров заявил, что Зубков повредил бедро в матче чемпионата Венгрии с "Пакшем" (5:2).
"Зубков травмировал бедро. Надеемся, что повреждение не серьезное, однако точно говорить о сроках восстановления можно будет в ближайшие несколько дней", - сообщил Ребров.
Сборная Украины в первых трех турах квалификации ЧМ-2022 сыграет против Франции (24 марта), Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта). Матчи против финнов и казахстанцев должны пройти во Львове.
- Напомним, 5 марта главный тренер Андрей Шевченко определился с расширенной заявке сборной Украины на мартовские матчи.
- 15 марта стало известно, что сборная Украины проведет мартовские матчи квалификации ЧМ-2022 в Харькове, если Львов окажется в "красной" зоне карантина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти