ЧМ-2022: стало известно, где пройдут матчи сборной Украины, если Львов окажется в "красной" зоне
15 марта, 2021, 12:34
Сборная Украины проведет мартовские матчи квалификации ЧМ-2022 в Харькове, если Львов окажется в "красной" зоне карантина
Об этом сообщает "Спортивка".
По информации источника, в Харькове готовы принять мартовские матчи сборной Украины в квалификации ЧМ-2022, если Львовская область окажется в "красной" зоне карантина. 16 марта Украинская ассоциация футбола примет решение, где состоятся матчи национальной команды.
Сборная Украины в первых трех турах квалификации ЧМ-2022 сыграет против Франции (24 марта), Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта). Матчи против финнов и казахстанцев должны пройти во Львове.
Спортивка (@Sportyvka) March 14, 2021
- Напомним, 5 марта главный тренер Андрей Шевченко определился с расширенной заявке сборной Украины на мартовские матчи.
- 9 марта тренеры сборных Украины по футболу снялись в ролике , где зачитали стихотворение Тараса Шевченко
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