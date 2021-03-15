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Espreso.tvСпортЧМ-2022: стало известно, где пройдут матчи сборной Украины, если Львов окажется в "красной" зоне

ЧМ-2022: стало известно, где пройдут матчи сборной Украины, если Львов окажется в "красной" зоне


фото: Getty Images
Сборная Украины проведет мартовские матчи квалификации ЧМ-2022 в Харькове, если Львов окажется в "красной" зоне карантина

Об этом сообщает "Спортивка".

По информации источника, в Харькове готовы принять мартовские матчи сборной Украины в квалификации ЧМ-2022, если Львовская область окажется в "красной" зоне карантина. 16 марта Украинская ассоциация футбола примет решение, где состоятся матчи национальной команды.

Сборная Украины в первых трех турах квалификации ЧМ-2022 сыграет против Франции (24 марта), Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта). Матчи против финнов и казахстанцев должны пройти во Львове.

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