Тихановская требует допустить дипмиссии и ООН к политзаключенным режима Лукашенко, которые объявили голодовку
Об этом говорится в видеообращении, опубликованном ею днем в воскресенье, 14 марта 2021 года, передает Еспресо.TV .
"На этой неделе я встречалась с делегациями Евросоюза и ООН, чтобы они наложили финансовые и визовые санкции на судей, прокуроров и руководство тюрем, которые не выполняют ваши требования. Они обязаны допустить в тюрьмы представителей дипмиссий и послов. Они запрещают эти визиты - потому что боятся, что все увидят, в каких страшных условиях режим держит наших мужей, детей, родителей и друзей. Мы можем только догадываться, в каком аду вы находитесь, - если решились вскрыть вены и объявить сухую голодовку ", - сказала политик.
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По ее словам, она также продолжает требовать, чтобы спецдокладчика ООН по Беларуси Анаис Марин допустили в страну.
"Уже на следующей неделе ООН должна запустить механизм привлечения к ответственности тех, кто осуществлял незаконные задержания и выносил спущенные сверху приговоры", - заверила Тихановская.
При этом Светлана Тихановская, "как человек, мать и жена", попросила Лосика, Банецера и Фурманова "прекратить голодовку".
"Вы нужны вашим близким, родителям и детям. Вы нужны Беларуси", - подчеркнула она.
- Напомним, белорусы готовятся к массовым выступлениям в День Воли 25 марта .
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