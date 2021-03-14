Тихановская требует допустить дипмиссии и ООН к политзаключенным режима Лукашенко, которые объявили голодовку

14 марта, 2021, 14:52

Народный президент Беларуси Светлана Тихановская обнародовала заявление по поводу политической голодовки заключенных оппозиционеров Игоря Лосика, Игоря Банцера и Дмитрия Фурманова

Об этом говорится в видеообращении, опубликованном ею днем в воскресенье, 14 марта 2021 года, передает Еспресо.TV .

"На этой неделе я встречалась с делегациями Евросоюза и ООН, чтобы они наложили финансовые и визовые санкции на судей, прокуроров и руководство тюрем, которые не выполняют ваши требования. Они обязаны допустить в тюрьмы представителей дипмиссий и послов. Они запрещают эти визиты - потому что боятся, что все увидят, в каких страшных условиях режим держит наших мужей, детей, родителей и друзей. Мы можем только догадываться, в каком аду вы находитесь, - если решились вскрыть вены и объявить сухую голодовку ", - сказала политик.

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По ее словам, она также продолжает требовать, чтобы спецдокладчика ООН по Беларуси Анаис Марин допустили в страну.

"Уже на следующей неделе ООН должна запустить механизм привлечения к ответственности тех, кто осуществлял незаконные задержания и выносил спущенные сверху приговоры", - заверила Тихановская.

При этом Светлана Тихановская, "как человек, мать и жена", попросила Лосика, Банецера и Фурманова "прекратить голодовку".

"Вы нужны вашим близким, родителям и детям. Вы нужны Беларуси", - подчеркнула она.

Напомним, белорусы готовятся к массовым выступлениям в День Воли 25 марта .

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