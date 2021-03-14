Белорусы готовятся к массовым выступлениям на 25 марта

14 марта, 2021, 14:00

25 марта 2021 года белорусская оппозиция собирается вывести на улицы тысячи людей

В этот день каждый год в стране отмечается запрещенный режимом Лукашенко как проявление "национализма" неформальный День Независимости Беларуси или День Воли, рассказывает Еспресо.TV .

Традиция связана с тем, что 25 марта 1918 года была принята Третья Уставная грамота (соответствие Универсала Украинской Центральной Рады), согласно которой провозглашался государственный суверенитет Белорусской Народной Республики (БНР).

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Сейчас приглашение на День Воли - 2021 в виде наклеек и листовок распространяются всей территории Беларуси. Соответствующие фотографии из разных городов и поселков приводит тамошний телеграмм канал Баста!

Напомним, народная президент Беларуси Светлана Тихановская, признанная мировым сообществом в статусе законно избранной главы белорусского государства, готовит двухнедельные посещение США и Канады .

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